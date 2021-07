Embaixadora da marca OMEGA, Cláudia Vieira divulgou esta sexta-feira, nas redes sociais, uma publicação de cariz publicitário em que promove um modelo da marca. Contudo, acabou por 'colocar o pé em falso'.

"Sabiam que este mês se celebrou 52 anos desde a ida do Homem à lua, e que o Lance Armstrong levou com ele um Omega Speedmaster Moonwatch Professional?", escreveu na legenda da publicação.

O facto de Cláudia Vieira ter trocado o nome do astronauta Neil Armstrong com o do antigo ciclista Lance Armstrong não passou despercebido. E a internet não perdoou.

"O Lance Armstrong usava o relógio no tour de france??? Um pouco de cultura geral não faz mal a ninguém", atirou uma seguidora.

"O Sr. Lance Armstrong era ciclista profissional e não astronauta. O Neil Armstrong é que foi à lua", corrigiu outra internauta.

"Tenho quase a certeza que a lua do Lance foi outra. Neil... foi o Neil", ironizou outro seguidor.

Publicação de Cláudia Vieira© Instagram

