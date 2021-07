Cláudia Vieira não poderia ser uma mãe mais 'babada'. Na sua conta de Instagram, a atriz gosta de partilhar com os admiradores diversos momentos de cumplicidade com as filhas, nomeadamente, Maria e a pequena Caetana.

Ainda esta sexta-feira, 16 de julho, a atriz partilhou imagens com a menina mais nova onde as duas aparecem na praia e a combinar.

"Minhas", escreveu na legenda da ternurenta publicação.

Recorde-se que Maria é fruto do anterior relacionamento de Cláudia com Pedro Teixeira. Já Caetana nasceu da atual relação com João Alves.

