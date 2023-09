Cláudia Sousa não podia estar mais realizada. Grávida do seu primeiro filho, a ex-concorrente do 'Love on Top' irá em breve casar-se com o companheiro, Bernardo Girão.

Os dois conheceram-se no reality show da TVI e sentem-se agora preparados para darem um passo em frente nesta relação.

"Estou a viver o sonho mais bonito da minha vida. Celebrei os meus 30 anos ao lado do homem da minha vida, grávida do António Maria e noiva. Ainda estou sem palavras para descrever tudo o que estou a viver, melhor do que alguma vez eu pensei. E sim, eu disse sim", escreveu Cláudia na legenda de uma publicação onde mostrou o anel de noivado.

