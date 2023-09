O 'Big Brother' começou apenas este domingo mas já há um elevado nível de confiança entre alguns concorrentes, o que os leva a terem algumas atitudes mais atrevidas.

Jéssica Galhofas e Francisco Vale protagonizaram dois gestos de alguma gravidade que na tarde desta quarta-feira, dia 13 de setembro, acabaram por merecer uma advertência.

Na primeira situação, quando todos os participantes do anexo estavam à mesa, Jéssica deu uma chapada no rosto de Francisco quando este falava para o lado, tentando abafar o que dizia.

Mais tarde, Jéssica disse sobre Francisco, em tom de brincadeira, o seguinte: "Ele é pior que os cães". O colega respondeu "ia dizer que eras pior" e a jovem da Costa da Caparica atirou: "Eu sei, ias dizer que eu era uma vaca". Francisco, por fim, fez notar: "Não, ia mudar um bocado e ia dizer que és uma cabra".

O Big transmitiu as imagens em causa para o interior do anexo, para que todos os presentes as pudessem ver. Depois, advertiu o grupo.

"Este é o meu primeiro e último aviso. Todos sabem que, no Big Brother, que há limites que não podem ser ultrapassados e precisam de estar conscientes disso mesmo. Neste contexto, acabam por criar laços fortes e relações próximas, mas não podem ignorar o facto de não se conhecerem suficientemente bem para saberem os limites de cada um. E aqui, esses limites não podem ser ultrapassados", começou por dizer.

"Evitem ter atitudes que podem ser mal interpretadas ou mal acolhidas por quem está ao vosso lado ou por quem vos vê para que não venham a arrepender-se mais tarde. Não digo que não sejam quem são, apenas que estejam conscientes do lugar onde estão. Fui claro? Fica o aviso e é o último. Está dito", concluiu o soberano do programa.

Veja aqui o momento da advertência.

