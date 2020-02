A passar uns dias em Portugal, Cláudia Raia viu-se impossibilitada de estar com a irmã, Olenka Raia, no dia do seu aniversário. No entanto não deixou a data passar em branco e fez uso das redes sociais para expressar publicamente todo o seu amor.

"Minha irmã, mãe, amiga, meu anjo da guarda. Hoje é o teu dia e desejo-te toda a generosidade do universo, com MUITA saúde e amor! Que seja um ciclo lindo, estou aqui em Portugal a morrer de saudade do teu abraço. Que todas as bênçãos em forma de estrelinhas caiam sobre ti, que o teu dia seja lindo e pleno... assim como tu irmã! Te amo mais que pele de frango frito. Feliz Aniversário", escreveu a atriz brasileira na legenda de uma sequência de imagens de ambas.

Vale referir que durante a estadia em Portugal, a propósito do espetáculo 'ConSerto Para Dois', Cláudia Raia aproveitou para aceitar o convite de ser protagonista da revista GQ.

