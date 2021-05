Angélica Jordão denunciou os autores de mensagens fraudulentas sobre o roubo das cinzas da sua filha bebé. Este domingo, depois de horas de profundo sofrimento na tentativa de recuperar as cinzas, a ex-concorrente dos reality shows da TVI publicou um Instagram Story no qual mostra o documento que comprova a notificação às autoridades.

"Para não brincarem mais com esta situação. Todos os que enviaram mensagens falsas, receberão o mesmo", escreveu.

Publicação de Angélica Jordão© Instagram

Angélica Jordão preparava-se para abandonar o Porto rumo a Fátima na companhia de Sofia Sousa quando o carro onde seguiam foi assaltado. Além de remexerem em vários bens pessoais, o assaltante levou as cinzas da filha de Angélia, que morreu às 23 semanas de gestação.

A situação tem sido relatada nas redes sociais, onde Angélica se desfaz em apelos desesperados para conseguir recuperar as cinzas. Desde então tem sido contactada por várias pessoas que, aparentemente, dizem conhecer o autor do furto e a estão a chantagear com o pedido de recompensas.

