Nascida em Oakland, na Califórnia, nos EUA, no dia 2 de janeiro de 1969, Christy Turlington foi uma das maiores modelos da década de 1990. Aos 51 anos, tem uma carreira com que poucas manequins podem competir. Foi o rosto do perfume Eternity de Calvin Klein, da Maybelline e agora da Biotherm. Além de trabalhar como realizadora, a ativista fundou, em 2010, a Every Mother Counts, uma instituição não lucrativa que auxilia mulheres que também são mães e crianças.

Como é que se descreve?

Sou curiosa. Gosto de ver coisas e de conhecer pessoas! Uma das minhas expressões preferidas é "estar aqui, agora". Significa estar no presente e desfrutar de cada momento ao máximo. Cada experiência é uma oportunidade para crescer. Logo, escolhi desafiar-me a fazer um trabalho com significado...

Já passou a barreira dos 50. O que é que pensa sobre idade e sobre o facto de termos de envelhecer?



Não penso muito em envelhecer, aceito-a por aquilo que essa situação representa. Penso que esta minha forma de pensar tem mais influêcia no modo como, depois, me sinto. É por isso que praticar ioga, correr e fazer coisas que têm significado são o melhor que posso fazer para me sentir e para estar bem. Seres feliz e viver uma vida que te faz sentir bem faz uma grande diferença.

O que aconselha às mulheres que têm receio de envelhecer?

Sejam vocês próprias! Estarmos no nosso melhor não tem nada a ver com aquilo que parecemos ou com a idade que temos. Eu acho que o medo, neste caso de envelhecer, é um conceito muito proeminente na nossa sociedade e nos dias de hoje. Eu ponho conscientemente o medo de parte. Preocuparmo-nos com coisas que podem ou não acontecer é uma perda de tempo e de energia.

Em relação ao facto de envelhecermos, é uma coisa que está a acontecer neste momento. Todos estamos a passar por isso. A mim, nunca me incomodou porque, quando olho para trás e vejo tudo aquilo que ganhei em cada ano que foi passando, penso que não voltava atrás. Não quero regressar a nenhum período da minha vida. Se não estivermos agarradas ao medo, pensamos em todas as possibilidades que existem.

Como é que gostaria de ser lembrada?

Como alguém que nunca desperdiçou um minuto.

Como é a sua rotina de beleza?