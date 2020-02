Tem apenas 23 anos mas, no seu currículo, já conta com desfiles para as principais casas de moda e campanhas publicitárias ao lado de atores de renome, como é o caso de Jamie Dornan, o protagonista da trilogia erótica "As cinquenta sombras de Grey". Nascida em Dedemsvaart, nos Países Baixos, há 23 anos, Birgit Kos, que atualmente reside em Zurique, na Suíça, tinha apenas 15 anos quando foi descoberta por dois funcionários de uma agência de manequins.

Na altura, depois de a conhecer pessoalmente, o responsável pela empresa não quis contratá-la, alegando que tinha "as ancas demasiado largas". Em 2010, representou a Holanda no concurso internacional Elite Model Look e foi convidada a integrar as fileiras da agência Elite Model Management em Amesterdão. Já deu a cara e o corpo por marcas e criadores como Hugo Boss, Giorgio Armani, Miu Miu, Calvin Klein, Lanvin, Tom Ford, Roberto Cavalli e Massimo Dutti.

Em entrevista exclusiva à revista feminina portuguesa Saber Viver, a manequim holandesa, que foi descoberta acidentalmente num centro comercial enquanto andava às compras com os pais e que é considerada uma das 50 melhores modelos da atualidade, fala da carreira, dos sonhos que já concretizou e das ambições que ainda tem. "Eu gostava de me focar mais na representação no futuro porque, nessa área, não existe um limite de idade para trabalhar", admitiu já Birgit Kos.

Nunca houve tantos manequins como atualmente. O que acha que a diferencia das restantes modelos?

Gosto de pensar que é a minha personalidade e que trago boas energias para o trabalho. Gosto de fazer a equipa rir e de trazer diversão para o local de trabalho.

O que é que foi descobrindo sobre si ao longo da sua carreira?

Fiquei a conhecer muito bem o meu corpo. Esse é um dos aspetos positivos de ser modelo.

Qual foi o melhor truque de beleza que aprendeu?

A iluminar o rosto de forma a conseguir dar um brilho saudável à pele.

O que é que anda sempre consigo na carteira?