Chrissy Teigen e John Legend abriram o coração para falar do luto depois de terem sofrido a perda do terceiro filho, devido a complicações durante a gravidez. Além disso, abordaram ainda o facto de estarem agora empenhados em ajudar outras pessoas.

Pela primeira vez, o casal deu uma entrevista esta terça-feira, depois da perda, e estiveram no 'Good Morning America'.

O cantor e a modelo - que têm em comum os pequenos Luna, de quatro anos, e Miles, de dois - falaram sobre a parceria que estão a fazer com a Ronald McDonald House Charities, apoiando famílias com crianças doentes, dando recursos e ajudando a que fiquem juntos durante o tratamento.

"Querer o melhor para os filhos é manter as famílias unidas, para nós é extremamente importante", disse Teigen, de 34 anos. "O que eles estão a fazer é tão incrível e tão lindo, e estou muito orgulhosa por apoiar esta causa", acrescentou, referindo-se ao trabalho da instituição.

Legend e Teigen anunciaram a iniciativa no Instagram, explicando que se os internautas publicarem o coração RMHC com a hashtag #HereForRMHC, o McDonald's dará 100 dólares [cerca de 80 euros] no nome da pessoa como parte de um compromisso de 100 milhões de dólares.

Numa outra parte da entrevista, a modelo falou sobre o luto pela perda do filho: "Definitivamente, permito-me ter um luto total e absoluto. Cada dia é tão diferente, por isso quando as pessoas me perguntam como é que eu estou, digo sempre: 'Hoje estou bem'".

"Não sabia que era possível viver esta dor e também partilhá-la, mas quando o fizemos, significou muito para tantas pessoas e foi uma experiência muito poderosa para mim", disse o cantor, de 41 anos. "Estou muito grato por a minha mulher ter sido corajosa o suficiente para fazer isto".

"Obviamente, é tão doloroso passar por algo assim como mulher", acrescentou ainda a modelo, destacando de seguida o apoio que ambos têm recebido.

Leia Também: Chrissy Teigen: O relato completo da perda do filho em testemunho único