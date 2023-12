Katherine Schwarzenegger completou 34 anos esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, e foi 'presentada' com uma declaração do marido, o ator Chris Pratt.

Junto de várias fotografias da companheira, o artista escreveu: "Feliz aniversário para a minha maravilhosa esposa, parceira, amiga, [...] confidente e rainha da beleza. Iluminas o nosso mundo. Estaríamos perdidos sem ti. Amamos-te muito".

Entre as imagens que destacou na publicação, não se fica indiferente a uma adorável fotografia de Katherine Schwarzenegger com as filhas, especialmente por se perceber o quanto as meninas estão crescidas. Veja a galeria.

De recordar que o casal - que deu o nó em 2019 - tem em comum as filhas Eloise Christina, que nasceu em maio de 2022, e a pequena Lyla Maria, que nasceu em 2020. O ator é também pai de Jack, do casamento anterior com Anna Faris.

Leia Também: As imagens da festa de aniversário de Taylor Swift... com muitos famosos