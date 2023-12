Taylor Swift celebrou o seu 34.º aniversário com os amigos mais próximos que se juntaram no The Box de Nova Iorque, na noite de quarta-feira.

Na sua página de Instagram, a artista publicou um conjunto de imagens captadas durante a celebração da data especial. E se a ausência de Travis Kelce, namorado de Taylor, não passou despercebida, também se destacaram os vários famosos que não faltaram à festa.

De acordo com o Page Six, Travis Kelce não compareceu porque estava 'preso' em Kansas City, Missouri, para um treino.

"Não posso acreditar que este ano... realmente... aconteceu? Obrigada por todos os lindos desejos de aniversário ontem", escreveu Taylor Swift na legenda das imagens do aniversário que destacou na rede social.

Leia Também: O beijinho de Taylor Swift a Selena Gomez em dia especial