Taylor Swift soprou 34 velas esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, uma data que Selena Gomez não deixou passar em branco.

As duas cantoras mantêm uma grande relação de amizade e Selena usou as stories da sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia de ambas, na qual as duas aparecem com visuais descontraídos.

A foto é tirada ao espelho e pode ver-se Taylor a dar um beijinho na bochecha da amiga.

"Feliz aniversário para esta deusa que é a Taylor Swift. Adoro-te!", escreveu a também atriz sobre a fotografia.

© Instagram

