A noite do passado domingo, dia 7 de abril, ditou o final de mais uma edição do 'Got Talent Portugal', o concurso de talentos da RTP. Sofia Rolão conquistou o desejado prémio.

A ginasta, de 27 anos, havia sido a primeira concorrente premiada com o botão dourado nas audições, decisão tomada por Manuel Moura dos Santos, mas a verdade é que os restantes jurados - Filomena Cautela, Inês Aires Pereira e Rui Massena - também ficaram rendidos ao seu talento.

Já nas galas, Sofia deixou o público encantado e na final não restaram dúvidas: a ginasta venceu o programa.

