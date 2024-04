A gala deste domingo, dia 7 de abril, do 'Big Brother' foi intensa do início ao fim. Durante uma nova ronda de nomeações, já perto das despedidas, Cláudio Ramos viu-se confrontando com um 'murro na mesa' de Jacques Costa que terminou com a expulsão desta concorrente.

Quando chegou a sua vez de nomear, Jacques recusou-se a fazê-lo e na ardósia escreveu a frase "viva o coração limpo". "O meu único voto em completo coração livre de qualquer culpa seria nenhum voto. Não quero contribuir para o que está a acontecer aqui, para a manipulação de um público. (...) Não aceito que pessoas tentem roubar momentos de outras, porque todos somos pessoas reais", explicou ainda.

Cláudio, sem que Jacques tivesse terminado de falar, chamou pelo Big para que fosse tomada uma decisão, com o membro soberano do programa a dizer: "Cada um de vocês tem a liberdade de fazer aquilo que entende. As regras existem e são para serem cumpridas. A Jacques acabou de dizer que não cumpria uma regra e que não se importava de assumir a consequência. Naturalmente, as vossas ações têm consequências: Jacques, está automaticamente nomeada".

Cláudio Ramos, indignado, voltou a interromper o programa e assumiu-se contra a decisão tomada pelo Big e pela produção. "Se agora se lembrarem todos de não nomearem, ficam todos automaticamente nomeados. Não concordo nada com isto", atirou, sendo depois aplaudido pelo público no estúdio e por alguns dos concorrentes na casa.

"Qualquer concorrente que no meu programa se recuse a nomear, [para mim] seria automaticamente expulso, porque o programa tem entradas, nomeações, salvações e expulsões. Se 20 concorrentes me disserem que não querem nomear, eu agarro no estojo e vou-me embora para casa! Eu não concordo com esta decisão do Big e manifesto isto. Acato a decisão porque o Big é soberano e eu sou apenas o apresentador", acrescentou Cláudio que ainda voltou a tentar que Jacques nomeasse, embora sem sucesso.

Pouco depois, o Big voltou a falar e reverteu a decisão que havia tomado anteriormente: "Como todos sabem, eu tenho uma relação próxima com o nosso apresentador. Estou a ouvir atentamente o lado do Cláudio e, por isso, decidi que a Jacques tem de nomear, caso contrário vai abandonar a minha casa. Peço-lhe que depois de deixar claro o seu ponto de vista, escolha três nomes para nomear".

Jacques voltou a recusar-se a fazer a sua nomeação, com o Big a anunciar: "A decisão é sua. Jacques, foi um gosto tê-la na minha casa".

Os concorrentes ficaram boquiabertos com o desfecho e Jacques, já depois de terminada a emissão, abandonou o jogo.

