Há várias semanas que corre o rumor de que o casamento de Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam deverá ter chegado ao fim. O casal foi visto pela última vez junto em público em outubro e a teoria ganhou força quando Rassam não apareceu ao lado da mulher no Dia Nacional do Mónaco, em novembro.

Entretanto, o nome da filha de Carolina do Mónaco foi associado ao do escritor francês Nicolas Mathieu, com quem supostamente terá uma relação amorosa.

Na sua última edição, a revista Paris Match faz capa precisamente da princesa na companhia do escritor, durante um passeio. Os dois encontram-se com visuais descontraídos e Charlotte usa o cabelo apanhado num rabo de cavalo.

De recordar que estas imagens aparecem cerca de duas semanas após a revista Voici ter publicado fotos de Nicolas Mathieu a sair da casa de Charlotte em Paris. A publicação garantiu ainda que ambos chegaram à residência no dia anterior.

