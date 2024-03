Era uma presença esperada na Semana da Moda de Paris: Charlotte Casiraghi, filha de Carolina do Mónaco e embaixadora da Chanel, era aguardada no desfile da maison francesa, no qual marcou presença esta terça-feira.

Como seria de esperar, a sua presença tornou-se no centro das atenções, com os jornalistas a quererem saber sobre a sua suposta separação de Dimitri Rassam, com quem é casada há quatro anos e que é pai do seu filho mais novo, Balthazar, de cinco anos.

Charlotte apareceu sem a companhia do produtor de cinema francês, tal como tem acontecido nos últimos meses, e não respondeu às questões que lhe foram colocadas.

Os dois não são vistos juntos desde o passado mês de outubro e os rumores de uma suposta separação surgiram na imprensa depois de Rassam não ter acompanhado a mulher no Dia Nacional do Mónaco, em novembro.

Como motivo da possível separação do casal foi apontado o facto de o produtor de cinema precisar de viajar constantemente por motivos de trabalho, enquanto a princesa prefere um estilo de vida mais caseiro.

Entretanto, a imprensa francesa aponta já até um novo amor a Charlotte. Trata-se do escritor Nicolas Matthieu, que foi visto a sair da casa que a princesa tem em Paris.

