A nova coleção da marca de luxo francesa aposta no volume e na transparência para homenagear os seus casacos icónicos.

O jogo acontece também com os acessórios: existem malas que parecem imensos colares de pérolas, outras que são grandes demais ou minúsculas e anéis grandes.

A marca parisiense também revisita alguns dos seus motivos favoritos, como os laços, presentes nas golas e nos punhos, as flores, que adornam especialmente um casaco de pele ou o peito de um vestido, e as pérolas, que estão incluídas até nos saltos dos sapatos.

Apresentada como habitualmente no centro da nave do Grand Palaris, onde havia sido instalada uma monumental fita preta que serpenteava até o teto, a coleção foi imaginada pelo estúdio de criação, que aguada a aquisição do franco-belga Matthieu Blazy.

O criador discreto e altamente respeitado foi nomeado diretor artístico da histórica "maison" em dezembro, seis meses após a saída abrupta da francesa Virginie Viard, mas não vai apresentar coleções até a Semana de Moda primavera-verão, em setembro.

O facto não desanimou as celebridades: a guru da moda Anna Wintour, a supermodelo Naomi Campbel, Charlotte Casiraghi, da família principesca de Mônaco, a cantora sul-africana Tyla, e as atrizes francesas Anna Mouglalis e Carole Bouquet estiveram presentes.