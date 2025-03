Bárbara Bandeira apostou num vestido de pelo, Gisela João num look confortável, mas um statement, ou um clássico não tão clássico de Mariana Machado, sem esquecer as musas de Gonçalo Peixoto. Estes foram alguns dos looks mais marcantes usados pelas figuras públicas que, este domingo, marcaram presença na 64ª. edição da ModaLisboa.