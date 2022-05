É uma das fortes candidatas à vitória na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, com "SloMo", um tema escrito originalmente para Jennifer Lopez. Nascida em Havana, em Cuba, Chanel veio para Olesa de Montserrat, na Catalunha, em Espanha, com a família quando tinha apenas três anos. Dançou com Shakira na edição de 2010 da cerimónia de entrega dos prémios MTV Europe Music Awards mas foi no teatro musical que foi ganhando mediatismo.

Dona de um corpo (muito) sensual, a cantora de 30 anos gosta de evidenciar as curvas. Na apresentação que delineou para Turim, aposta forte na dança e na sensualidade sem nunca descurar os dotes vocais. "Gostava muito que a Eurovisão fosse em Espanha no próximo ano. Será que posso contar com os 12 pontos de Portugal? Ainda para mais, é um país que eu adoro", garantiu a intérprete de "SloMo" em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle.

Atualmente, Chanel ocupa o quinto lugar no ranking elaborado pelas principais casas de apostas. "Participar neste festival está a ser uma experiência muito divertida, uma coisa muito bonita e também muito especial, para dizer a verdade", desabafa a artista. A recetividade que tem tido nas últimas semanas apanhou-a desprevenida. "Tenho estado tão focada no trabalho que fui surpreendida pela reação do público. Tenho recebido muito carinho", confessa.