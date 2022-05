Amanda Georgiadi Tenfjord, a cantora, compositora e estudante de medicina de 25 anos que amanhã à noite interpreta uma das 25 canções a concurso no Festival Eurovisão da Canção de 2022, inspirou-se no que viveu durante o período em que trabalhou num hospital durante a fase mais gravosa da pandemia para, em parceria com o norueguês Bjorn Helge Gammelsaeter, cocompor "Die together". Uma canção emotiva que figura no leque das favoritas da edição deste ano do concurso.

"Quando escrevemos uma canção e a ouvimos milhares de vezes, perdemos o discernimento. Deixamos de saber o que é que os outros vão pensar acerca dela. Mas eu sempre adorei esta canção desde o momento em que a cocompus e espero que as pessoas gostem tanto dela como eu. O retorno que tenho tido tem sido avassalador. A recetividade tem sido ótima", garantiu Amanda Georgiadi Tenfjord, que se partilha entre as duas maiores paixões, em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle.

"A música é a minha vida, apesar de eu estar a estudar medicina. Em fases como esta, é muito difícil conciliar as duas coisas, é muito stressante. Mas, normalmente, consigo encontrar um equilíbrio entre as duas atividades, porque gosto muito das duas", confidencia. "Apesar de serem muito diferentes, uma complementa a oura e acabam por tornar a minha vida muito mais interessante", refere a artista, fã assumida de Maro, a cantora e compositora que este ano representa Portugal no Festival Eurovisão da Canção. "Ela é fantástica. Adoro-a", assume Amanda Georgiadi Tenfjord.

"Temos estado a falar na possibilidade de colaborarmos uma com a outra. Somos capazes de nos encontrar num estúdio de gravação em Portugal. É um país aonde nunca fui mas quero muito ir lá. Já ouvi dizer coisas muito boas acerca do vosso país", assegura a cantora, que ultima a preparação de um novo disco. "Tem muitas canções melancólicas, boas para relaxar", desvenda. "Em breve, lanço também um novo single e, depois, parto em digressão", informa a intérprete grega, que já viveu na Noruega.