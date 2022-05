Tinha 11 anos quando, em 2004, começou a interessar-se pelo Festival Eurovisão da Canção. Nesse ano, a ucraniana Ruslana ganhou o certame com "Wild dances". "Lembro-me de estar a ver o concurso na televisão, em casa com a minha mãe. É a minha primeira memória televisiva. Adoro aquele momento", confessou ao Broader/SAPO Lifestyle WRS, o cantor de 29 anos que, na semifinal desta noite, tenta conquistar o apuramento da Roménia para a grande final de sábado.

"Representar o meu país na Eurovisão é um sonho que tinha desde que era muito novo e, agora, realizou-se", regozija-se o intérprete de "Llámame". "Eu costumo ver o festival todos os anos na companhia da minha mãe e agora estou aqui. Ela está muito orgulhosa de mim e até veio de propósito a Turim para me ver. Estou tão feliz com o que estou a viver", desabafa WRS. "Sinto-me um filme italiano. Estou muito orgulhoso por representar o meu país", afirma ainda o antigo bailarino.

Nos rankings das casas de apostas, o cantor romeno ocupa os últimos lugares, mas, ainda assim, acredita que pode ser um dos finalistas da gala desta noite. "Estou muito confiante. O retorno que tenho tido tem sido excelente. Estou confiante no apuramento na semifinal de hoje", assegura o intérprete, um dos (muitos) artistas da edição deste ano que adoram Lisboa. "Estive lá há três anos. Adorei a ponte vermelha [ponte 25 de Abril] e a comida. Na realidade, foi tudo fantástico. Andei a passear e achei a arquitetura fantástica", elogia. Este verão, independentemente do resultado que conseguir no eurofestival, poderá regressar a Portugal, desta vez em trabalho.

"Em agosto, sou capaz de atuar lá. O contrato ainda não está totalmente fechado mas há fortes probabilidades de isso vir a acontecer. Será num festival com outros cantores que também concorreram à Eurovisão", revela WRS. Nascido em Buzau, no sul da Roménia, o artista, que esta noite canta em castelhano e em inglês, iniciou a carreira como bailarino mas é como cantor que se tem vindo a afirmar no panorama artístico romeno. Já gravou 10 singles e prepara-se para lançar um EP.