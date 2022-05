Sempre que ouve falar de Portugal, Stefan, o cantor e compositor que representa a Estónia no Festival Eurovisão da Canção 2022, só pensa numa coisa. Em pastéis de nata. "A minha namorada já lá passou férias e está farta de me dizer que me quer lá levar para os comer. Eu nunca os provei. Nem sequer sei bem como são. Mas ela diz que foi a melhor coisa que alguma vez comeu na vida e que eu tenho mesmo de os experimentar", revelou o artista em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle.

"Eu gostava muito de ir a Portugal no verão. Sei que vocês têm a sorte de ter muito sol durante todo o ano. Na Estónia, é uma coisa que não temos muito", lamenta o intérprete de "Hope", uma das canções que procuram, esta noite, conquistar o apuramento para a grande final de sábado do popular eurofestival. "Estou muito confiante", assume, todavia, o cantor estónio de 24 anos, filho de emigrantes arménios, que, em 2020, foi considerado o homem mais sensual do seu país pelos leitores da revista Kroonika.