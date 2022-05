Nasceu e cresceu em Vanadzor, a terceira maior cidade da Arménia, país que representa na final do Festival Eurovisão da Canção 2022, no próximo sábado, em Turim, no norte de Itália. Aos seis anos, começou a tocar piano e, a partir daí, nunca mais parou. A cantora, compositora e produtora discográfica de 21 anos é fã de Maro e de Salvador Sobral e, em entrevista exclusiva ao Broader/SAPO Lifestyle, revela que também aprecia muito a arquitetura portuguesa.

É uma das cantoras que conseguiram, ontem à noite, o apuramento para a gala final do Festival Eurovisão da Canção de 2022. Tinha essa expetativa?

Sim, tinha. Quando participamos num concurso como este, damos o nosso melhor para ganhar. Neste caso, o mais importante era representar o meu país com dignidade, interagir com os fãs do eurofestival para conseguir criar uma grande comunidade e fazer uma grande atuação. Acho que esses três objetivos foram atingidos.

Compôs "Snap" em parceria com Larzz Principato, Jeremy Dusoulet, Allie Crystal, Tamar Kaprelian e Courtney Harrell. Qual é a mensagem que procuraram transmitir na letra da canção?

Todas as dificuldades são mais fáceis de ultrapassar quando temos mais autoestima e mais respeito, por nós e pelos outros. Foi essa a mensagem que procurámos transmitir quando compusemos este tema...

Segundo as contas das casas de apostas, tinha 89% de probabilidades de conseguir o apuramento para a final de sábado. Nos últimos meses, foi acompanhando a evolução desses números?

Não, tentei nunca me preocupar com isso. Fui-me apercebendo de que a reação das pessoas que ouviam "Snap" ou que viam o vídeo da canção era muito boa e isso, para mim, era o mais importante...

Mas não o fez porque as desvaloriza em certa medida ou porque não lhes atribui qualquer importância?

Não acho que esses rankings sejam produtivos. Como referi anteriormente, eu queria era fazer uma atuação que arrasasse, que impactasse e que ligasse o maior número de pessoas que conseguisse. Adoro a ideia de construir pontes através da música.

Já alguma vez esteve em Portugal?

Não, ainda nunca lá fui mas, sinceramente, está no topo da minha lista de prioridades. É um dos países que eu mais quero visitar. Acho a arquitetura portuguesa muito inspiradora...

Já tinha prestado atenção à música portuguesa antes de Salvador Sobral ganhar o Festival Eurovisão da Canção de 2017 em Kiev?

Sim, sempre adorei a vossa língua. Mas, por acaso, a minha canção portuguesa favorita de sempre é mesmo "Amar pelos dois" do Salvador Sobral. Adoro a voz dele. A forma como canta é autêntica e verdadeira...

Alguns dos participantes da edição deste ano do eurofestival têm revelado publicamente quais são as suas canções preferidas. Pode também revelar-nos quais são as que lhe agradam mais?

Não posso dizer que tenha propriamente uma favorita mas "Saudade, saudade", a canção da Maro, inspirou-me. Gravei a minha própria versão da vossa música com instrumentos típicos arménios. Partilhei-a há uns tempos nas redes sociais e também na minha conta no Twitter, que abri recentemente. Espero que já me estejam a seguir...

E, depois do Festival Eurovisão da Canção 2022, já tem muitos planos?

Tenho estado a trabalhar numa remistura de "Snap" e estou também a planear lançar um novo single, chamado "Would do it again", em junho...