São os participantes mais animados na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção e, até agora, só o coletivo português, liderado pela cantora Maro, que se faz acompanhar em palco por cinco coristas, é que os conseguiu acalmar. "As intérpretes portuguesas são umas artistas incríveis. Durante os ensaios, estávamos numa sala próxima da delas e, assim que elas começaram a cantar, foi mágico", elogiou Jánis Pétersons, vocalista dos Citi Zéni, em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle.

"Deviam ter visto. Nós somos hiperativos, estamos sempre a transbordar de energia. Foi o único momento em que ficámos em silêncio no camarim. Ficámos calados a ouvir, mas cheios de vontade de cantar", assume Roberts Memméns, baixista e segunda voz do grupo que representa a Letónia na edição deste ano do popular eurofestival. "Portugal tem uma grande canção", considera. Ao contrário de Maro, os Citi Zéni não figuram no lote de artistas com as maiores probabilidades de apuramento esta noite.

"Não estamos confiantes mas esperamos que as pessoas nos deem uma oportunidade", pede Jánis Pétersons. "Pelo menos, vamos pôr toda a gente a dançar", garante Roberts Memméns. Nestes dias em Turim, no norte de Itália, o coletivo vegetariano tem-se enchido de massas e de pizas. "A nossa favorita é a de quatro queijos. Tenho comido uma todos os dias. Já engordei desde que cá estou", refere o vocalista principal da banda. Jánis Pétersons esteve em Portugal há um ano e também se fartou de comer e de passear. "Adorei. Eu sempre quis ver o mar e as falésias e foi isso que procurei essencialmente", confidencia.

"Foi muito engraçado ver os restaurantes a servirem o peixe que lhes era trazido pelos pescadores mas aquilo de que mais gostei foi ficar junto aos penhascos a apreciar as vistas", assume o intérprete, que também ficou surpreendido com a rádio portuguesa. "Passa a melhor música. Passa muito daquilo que ouvimos nas nossas listas no Spotify. Eu fiquei louco quando ouvi Tom Mish a passar na vossa rádio", elogia Jánis Pétersons. Depois do festival, a banda, que já tem (muitos) planos, lança um novo single, em letão.

"Nos últimos meses, estivemos muito focados na Eurovisão. Temos de dar atenção aos nossos fãs letões. Mas estamos a planear um álbum em inglês, que queremos que seja fabuloso. A Eurovisão é uma plataforma de promoção excelente que queremos aproveitar. Fazer um disco demora tempo, que é coisa que não temos tido ultimamente, mas, logo a seguir ao festival, vamos trabalhar afincadamente nisso", revela Roberts Memméns.