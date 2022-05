A representante da Macedónia do Norte esteve em risco de ser afastada do Festival Eurovisão da Canção de 2022 pela MRT. Andrea, cantora e compositora de 22 anos que representa o país, atirou inadvertidamente a bandeira macedónia ao chão durante a cerimónia oficial de abertura do certame. "A MRT espera que peça desculpas aos cidadãos pelo seu comportamento e está a considerar a possibilidade da sua retirada da Eurovisão", lamentou o canal em comunicado.

A intérprete de "Circles" retratou-se publicamente entretanto, mantendo-se em competição. "Nos últimos dias, o que mais fiz foi mostrar com orgulho a bandeira da Macedónia do Norte em todo o lado. A delegação estava longe de mim no momento em que a larguei. Não foi por ódio, tenho muito orgulho em vir da Macedónia do Norte. Por isso, acho ridículo o que está a acontecer. Não tive a intenção de ofender ninguém mas, se o fiz, peço desculpa", afirmou.