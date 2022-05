Não têm sido meses fáceis para Ronela Hajati. Foi a primeira participante no Festival Eurovisão da Canção de 2022 a ser revelada, a 29 de dezembro de 2021, mas desde essa altura que tem sido fortemente criticada. Depois de meses a ter de lidar com os julgamentos alheios às formas voluptuosas, tendo chegado a chorar em publico, a cantora, compositora e bailarina albanesa de 32 anos foi confrontada com novas críticas à sua atuação nos primeiros ensaios.

"Isto tem sido uma aventura e continua a ser", assumiu a intérprete de "Sekret", uma das artistas mais extravagantes da edição deste ano, em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle, à margem da cerimónia oficial de abertura do certame. Depois do festival, Ronela Hajati já tem planos e um deles passa pelo regresso a Portugal. "Já estive em Lisboa. Fiz lá tudo o que podia fazer e estou ansiosa por lá voltar novamente", confessa a cantora.

Mas, antes, tem um disco para terminar de gravar. "Estou a acabar de preparar um novo álbum. Tive de fazer uma pausa por causa da Eurovisão mas, lá mais para o verão, conto pôr toda a gente a dançar", revela a intérprete. Ronela Hajati atua amanhã na primeira semifinal do festival. É a primeira a subir ao palco do PalaOlimpico em Turim. Portugal atua em décimo lugar. "Sekret", a canção albanesa, ocupa o vigésimo-quinto lugar na lista das casas de apostas.