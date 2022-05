Só à quarta tentativa é que os organizadores do Festival RTP da Canção conseguiram convencer Maro a participar no popular concurso de canções da televisão estatal nacional. A cantora e compositora de 27 anos escreveu "Saudade, saudade" em parceria com o compositor e produtor John Blanda e, com a vitória no certame, conquistou o passaporte para Turim, em Itália, para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2022, agora em maio.

A comitiva portuguesa chegou à cidade no passado dia 30 de abril para os dois ensaios individuais que antecedem as últimas provas. E tem conquistado (muitos) adeptos, incluindo alguns dos artistas a concurso. "Está a ser um programa muito intenso, com muitas emoções à mistura", assume Maro em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle. "É a primeira vez que eu estou a viver uma coisa deste género", confidencia a representante portuguesa. A recetividade que tem tido apanhou-a de surpresa. "Eu estava tão focada na parte da música que nem pensei muito nisto", confidencia a artista.

"De repente, estar aqui é um bocadinho um choque. Mas um choque muito bom, muito positivo", garante Maro. Nas últimas semanas, Portugal tem subido na tabela elaborada pelas principais casas de apostas. Atualmente, ocupa o décimo-segundo lugar em 40 países, com 1% de possibilidades de apuramento para a grande final. "É muito difícil de entender como é que há tanta gente a gostar de uma música nossa. Eu quase que sinto que estou fora disto tudo", desabafa.