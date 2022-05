A representante dos Países Baixos no Festival Eurovisão da Canção 2022 é fã de Maro e até costuma cantar o refrão da canção portuguesa. "Estar a defender as cores da bandeira do meu país tem sido uma experiência avassaladora. O desfile na passadeira azul [na cerimónia oficial de abertura do evento] foi de loucos. Parecia que toda a gente queria um pedaço de mim mas estou a adorar e sou uma grande apoiante da vossa canção", confessou S10 ao Broader/SAPO Lifestyle.

"Sou uma grande fã da Maro", afirmou, antes de entoar o refrão de "Saudade, saudade", com uma pronúncia praticamente irrepreensível. A reação entusiasta dos seguidores do eurofestival à canção com que tenta esta noite o apuramento para a final do concurso apanhou-a de surpresa. "Eu não sou nada destas coisas mas estou a lidar bem com tudo isto, acho", desabafa. "Estou muito contente com a minha canção e com a nossa encenação", confidencia a intérprete de 21 anos.

"É fantástico ver uma coisa que criámos em nossa casa ganhar vida desta forma. Temos trabalhado muito para isto e perceber que está finalmente a acontecer é uma sensação fabulosa", garante. A cantora, compositora e rapper tinha 17 anos quando assinou o primeiro contrato discográfico e, desde aí, nunca mais parou. Só o ano passado, aos 20, é que se entusiasmou com o eurofestival. "Participar era um sonho mas não era um sonho de criança. Foi um sonho que nasceu há apenas um ano. Como nunca pensei que conseguisse participar na Eurovisão, não era coisa que me entusiasmasse", confidencia a artista.

"Ao ver a edição do ano passado, fiquei com vontade de concorrer e aqui estou", revela. Portugal ainda não integra a lista de países que já visitou mas Stien den Hollander tem ouvido falar muito do nosso país em casa nos últimos anos. "A melhor amiga da minha mãe vive lá e ela vai lá muitas vezes. Eu gostava muito de ir lá para ver o mar mas nem sei por onde devo começar", refere a intérprete neerlandesa, que ocupa atualmente o nono lugar no ranking das casas de apostas.