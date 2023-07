Catarina Raminhos usou a sua conta no Instagram esta terça-feira, dia 4, para partilhar com os seus seguidores que sofreu uma lesão no menisco. Na imagem, pode ver-se a perna da autora engessada.

"A fisioterapeuta do clube já falou comigo: vou falhar a pré-época mas o mister pode contar comigo a partir de outubro. É lixado ter a lesão dos jogadores sem o ordenado deles… enfim, agora é recuperar, fazer os exercícios recomendados e ler os 50 livros que tenho lá em casa à minha espera", escreveu, mostrando que apesar do incidente continua a manter o bom humor.

Esta manhã, a mulher de António Raminhos voltou a usar as redes sociais, desta vez para mostrar o presente de 'boas-vindas' que recebeu da filha mais nova, Maria Leonor.

De recordar que Catarina e António Raminhos têm três filhas em comum. Além de Maria Leonor, são ainda pais de Maria Rita e Maria Inês.

