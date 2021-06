A filha mais nova de António e Catarina Raminhos completa esta sexta-feira, dia 18 de junho, cinco anos de vida. A data foi assinalada pela mãe da menina, que na sua conta oficial de Instagram lhe dedicou uma mensagem muito especial.

"Cinco anos desta miúda que ri com os lábios e com os olhos e com tudo. Que tem sempre uma palavra certa para nos dizer, apesar de ser ainda tão pequenina", começa por realçar.

Catarina lembra que a filha, que agora se intitula de "super-herói", "contrariou as piores previsões mesmo antes de ter nascido - e nasceu para mostrar que não controlamos rigorosamente nada nesta vida e está tudo bem assim".

Maria Leonor foi diagnosticada com "uma falha no cromossoma 3", síndrome de deleção cromossomática, ainda antes de nascer. Um diagnóstico que veio a verificar-se ser apenas "um susto", uma vez que a menina é saudável.

"São 5 anos desde o dia em que a ouvi chorar pela primeira vez, vi que era perfeita e depois chorei eu como nunca tinha chorado antes e não voltei a chorar depois. Parabéns, minha Maria Leonor", termina a escritora, que desta forma recorda o dia do parto.

Catarina e António Raminhos são ainda pais de duas outras meninas: Maria Rita, de nove anos, e Maria Inês, de sete.

