Helena Coelho e Legendary Tigerman estiveram entre os convidados do casamento de Inês Mendes da Silva, conhecida agente dos famosos. A propósito do enlace, que aconteceu em Setúbal no passado fim de semana, a modelo fez uma partilha que não passou despercebida aos seguidores da sua página de Instagram.

Trata-se de um retrato no qual posa com o músico, com quem assumiu publicamente um relacionamento em abril deste ano.

Desde logo, os dois foram alvo dos mais diversos elogios.

"Bonito", escreveu Sara Prata. "O casal mais 'cool'", acrescentou Raquel Prates.

Eis o retrato:

