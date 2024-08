"Apenas eu e o meus bebés". esta foi a descrição que Rita Pereira escolheu para a mais recente partilha que fez na sua página de Instagram, onde é seguida por uma comunidade de mais de um milhão de pessoas.

Conforme poderá ver na publicação de seguida, a atriz - que se encontra grávida pela segunda vez, fruto do relacionamento com Guillaume Lalung, posa num rio com o filho mais velho, Lonô, de cinco anos, ao colo.

A sua barriguinha de grávida também não passou despercebida, tendo sido alvo dos mais diversos elogios.

"Que foto linda", elogiou o casal de influencers 'explorerssaurus', à semelhança de outros internautas.

