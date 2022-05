Carolina Pinto foi surpreendida com um pedido de casamento no palco do concerto de Nininho Vaz Maia, no último fim de semana. A novidade aguçou ainda mais a curiosidade dos seguidores sobre o namoro com Marco Costa.

Neste sentido, a digital influencer esclareceu algumas questões dos seguidores, que mais do que nunca mostram-se interessados nos planos do casal para o futuro.

"Pretendes engravidar antes de casar?", questionou um internauta. "Sim gostava muito. Mas como isto não é à vontade do freguês, é quando tiver de ser", respondeu Carolina Pinto.

A digital influencer é já mãe de um menino, Vicente, de seis anos, que nasceu de uma relação anterior.



