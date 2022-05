Vanessa Martins e a amiga Silina Pires decidiram em 2022 celebrar os seus aniversário em conjunto e com uma festa de arromba.

A digital influencer completou 36 anos de vida na sexta-feira, 20 de maio, mas a data especial apenas foi celebrada no sábado.

No mesmo dia em que Marco Costa pediu a namorada, Carolina Pinto, em casamento, num concerto no Coliseu de Lisboa, Vanessa celebrava a vida ao lado dos amigos.

Através das suas redes sociais, a criadora de conteúdos, que foi casada com o famoso pasteleiro, mostrou os melhores momentos do seu "festão", realizado à beira da piscina, com DJ particular, Rúben da Cruz e um jantar de princesa.

Veja o vídeo disponível na galeria.

