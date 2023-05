Uma das publicações de Carolina Patrocínio relacionada com as suas férias da Páscoa, passadas na casa da família no Redondo, Alentejo, levou uma seguidora a criticar a apresentadora levantando um rumor de alegada "falta de dinheiro".

"E depois tens a casa em Azeitão à venda por falta de dinheiro", atirou a internauta, que mereceu resposta por parte de uma das irmãs da comunicadora.

"Não sabia que tínhamos uma casa em Azeitão, Tininha", reagiu Inês Patrocínio.

Já Carolina manteve o silêncio e preferiu não alimentar o rumor ou dar resposta ao comentário negativo.



© Reprodução Instagram/ Carolina Patrocínio

Leia Também: É assim que o filho de três anos descreve a mãe Carolina Patrocínio