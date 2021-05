Entre os milhares de fãs que conquistou ao longo da sua carreira musical, Carolina Deslandes tem uma seguidora particularmente especial.

Assídua nos concertos, Mariana Dalot tornou-se uma presença essencial para a artista e foi esta sexta-feira, no dia do seu aniversário, homenageada publicamente nas redes sociais com uma mensagem em que Deslandes falou sobre a relação de ambas.

"A Mariana já viu 60 concertos meus. Começou por ser uma seguidora da música, e ganhou lugar cativo no meu coração. Em todas as pontas do país, quando olho para o público e a vejo, sinto-me em casa. Ela é essa bússola, esse lugar. É uma pessoa que dá, sem medo de dar, e ilumina tudo. Sou tão grata por ti, Mariana. Sou tão grata por ti, Mariana. Muitos Parabéns, amor, em muitos dias de merda em que pisei o palco, cantei só pra ti. E foi por ti também que me aguentei", escreveu.

