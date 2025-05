Diogo Clemente fez esta sexta-feira, dia 9, uma partilha no Instagram na qual informou os fãs que os espetáculos que tinha marcados para Lisboa e Porto foram cancelados.

Para ilustrar a publicação, o músico elegeu uma fotografia de infância na qual aparece de guitarra na mão, mostrando que o seu amor pela arte começou muito cedo.

"Era assim. Pequeno. O sofá cheirava a sesta e ficar doente era quase bom. A gente deitava-se, vinha uma manta e pronto. Os dias de inverno eram bons de sofá. Depois a chuva e o frio passavam e levanta-se uma força redobrada de ir pra rua, a valer todo o tempo de febre e sem ânimo, era voltar a estar prá vida. Jogar à bola e fazer tudo o que fazíamos, mais o que se inventou no silêncio do sofá. Até o sol vinha pra ver", escreveu.

"A chuva está quase a passar e o sol que se atente. Lisboa e Porto estão cancelados. Porque tem que ser. Tenho muitas coisas pra se dizer mas no seu tempo", revelou ainda.

"Obrigado por estarem comigo e com a minha música. Eu não largo mão. Um grande abraço a todos. Até já", completou.

Contudo, o que acabou mesmo por chamar a atenção foram as semelhanças entre Diogo e um dos seus filhos, Benjamim, fruto do anterior relacionamento com Carolina Deslandes.

Veja um vídeo de Benji:

Leia Também: Ainda se lembra? Carolina Deslandes recorda início da carreia no Ídolos