Carolina Deslandes tinha apenas 19 anos quando, no ano de 2010, foi às audições do programa 'Ídolos', tendo passado todas as etapas até às galas em direto. A artista conquistou o terceiro lugar na competição e guarda as melhores memórias dessa etapa.

Este sábado, a cantora partilhou nas redes sociais uma foto sua que representa o momento em que cantou o tema 'Angel', de Robbie Williams, no palco do programa.

"Há 15 anos cantei o 'Angel' em televisão nacional. Depois disso, as pessoas passaram a conhecer-me na rua e a dar-me os parabéns e eu nem queria acreditar. Mas o dia em que eu cantei o Angel, foi mais importante que isso - foi o dia em que olhei para a bancada e vi os meus pais de mão dada para me ouvir. Depois de anos de distância. Foi o dia em que eu percebi que a música não é sobre reconhecimento, é sobre amor. Sempre o amor. Têm sido 15 anos muito bons", escreveu.

