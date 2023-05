Depois de uma 'escapadinha' a Paris e um regresso a Portugal para alguns concertos, Carolina Deslandes está novamente de férias.

Através da sua mais recente partilha na rede social Instagram, a cantora deu conta de que está em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com o namorado - Luís Delgado.

"De volta à Cidade da Praia com o meu amor", declarou ao mostrar as primeiras imagens no local.

No vídeo disponível na partilha é possível ver Luís Delgado acariciar a amada, que em biquíni exibe o novo penteado. Deslandes, recorde-se, rapou recentemente parte do cabelo.

