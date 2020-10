O dia terminou da forma mais animada para Carolina Deslandes, como a própria mostrou nas suas redes sociais.

A mais recente publicação da cantora no Instagram mostra-a no banho com os três filhos - Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um - num momento de cumplicidade e gargalhadas.

"Há dias em que é tudo ao molho", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que as crianças são fruto da antiga relação de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. Os músicos anunciaram a separação há cerca de um mês.

