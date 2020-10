Carolina Deslandes resolveu, esta quinta-feira, partilhar com os seus seguidores do Instagram um momento de grande ternura e carinho vivido entre os dois filhos mais velhos, Santiago, de quatro anos, e Benjamim, de três. Um momento que levou a cantora a recordar o que sentiu quando descobriu que estava grávida pela segunda vez, tendo o primeiro filho apenas três meses de vida.

"Quando engravidei do Benjamin o Santiago tinha 3 meses. Fiquei apavorada. Perguntei muitas vezes 'porquê', e questionei se seria capaz de criar mais um bebé", lembra Deslandes, que anos depois diz ter percebido o porquê desta inesperada segunda gravidez.

"Anos depois o Santiago é diagnosticado com uma perturbação do espectro do autismo. E o Benjamim foi a maior ajuda, anjo, mão guia que ele podia ter", revela, dando conta de que foi graças ao irmão mais novo que Santiago começou a falar.

"E hoje tenho a certeza que Deus sabe mesmo o que faz e que enviou um anjo para o meu filho e para a nossa casa", diz a mamã babada.

Quanto às imagens encantadoras que Carolina Deslandes juntou às suas palavras, este é para si o seu "vídeo preferido de sempre".

"Reparem como este serzinho ajuda que o irmão mantenha o foco, para ver aquilo que ele lhe quer mostrar [...] E aquele abraço no fim nunca deixa de me emocionar. O melhor que a vida nos da são os filhos e o melhor que damos aos filho são os irmãos", pode ler-se, por fim, na publicação.

Recorde-se que Carolina Deslandes é ainda mãe de Guilherme, de um ano. Os três filhos da artista resultam da relação, terminada recentemente, com Diogo Clemente.

