Carolina Deslandes viu este domingo o seu nome em grande destaque na imprensa cor-de-rosa pelo facto de, alegadamente, o seu companheiro, e pai dos seus três filhos, ter já uma nova namorada.

Menos de um mês depois de ter sido anunciada a separação, surgiram rumores de uma "amizade especial" entre Diogo Clemente e a fadista Sara Correia.

Perante os rumores, Carolina Deslandes recorreu à rede social Instagram para desmentir a relação do ex-namorado e manifestar a sua opinião sobre o tema.

"Ontem esta fotografia saiu em muitas notícias, a dizer que o Diogo 'já tem uma nova amiga especial'. E eu queria aproveitar este espaço para dizer umas quantas coisas", começa por declarar a cantora.

"1 - Esta amiga especial não é de agora, é da vida inteira. E é da nossa família. É das pessoas mais carinhosas e talentosas que tive o prazer de conhecer graças a ele

2 - Acabou de lançar o seu segundo disco, produzido pelo Diogo, que é absolutamente arrebatador e gostava que a música dela fosse a razão pela qual é falada.

3 - Têm os dois das amizades mais bonitas que já vi. E é triste que tanta gente continue sem acreditar numa amizade com abraço, com afecto e com amor incondicional entre um homem e uma mulher.

4- Se fosse verdade, que não é, ficaria feliz da vida por ele. Porque amar não é uma questão de posse, mas uma experiência de altruísmo puro em que desejamos ao outro o dobro do que desejamos para nós.Tanto o Diogo como a Sara são peças preciosas da minha vida e, por isso mesmo, não vou permitir que sejam maltratados nem publicamente nem em lado nenhum.Vão ouvir o 'Do coração' que é um disco brilhante. E não acreditem no que as notícias dizem. O mundo está num estado tão podre que o importante é fazer com que as pessoas cliquem nas notícias, mesmo que sejam mentira. Tenham um bom dia", completou Deslandes.

