Carolina Deslandes partilhou com os seguidores da sua página de Instagram parte de um concerto dado por Paulo de Carvalho, nomeadamente quando este canta a música 'E Depois do Adeus', um dos símbolos da revolução do 25 de Abril.

"Ontem cantei com o Paulo. Sempre com as lágrimas à beira do olho. A olhar pra ele e a cantar em uníssono 'Farei outra canção, que cante a nossa festa, que nunca a força falte em nossa mão'. Agradeci-lhe a liberdade. Agradeci-lhe ter feito da cantiga uma arma, da arma um cravo, das canções um legado e uma celebração daquele que é o país que conhecemos", começa por dizer.

"Devemos honrar Abril sempre. Devemos levantar a voz pela nossa liberdade sempre. Devemos continuar este caminho, cada vez mais ameaçado e com mais pedregulhos. Não passarão. Não passarão. ABRIL SEMPRE", completa.

