Carlos III terá ficado maravilhado com o vestido de noiva de Meghan Markle.

Quem o garante é Clare Waight Keller, a estilista do vestido personalizado da Givenchy, que revelou que o então príncipe Carlos - que levou Meghan ao altar - se mostrou curioso sobre o bordado especial no véu, que prestava homenagem à Commonwealth.

Em entrevista à Vanity Fair, Clare revelou um pouco da conversa que teve com o agora rei de Inglaterra: “O rei Carlos ficou maravilhado com o vestido e o bordado [do véu], e perguntou-me sobre isso enquanto esperávamos dentro da igreja”.

O vestido, recorde-se, tinha mangas a três quartos e gola em barco, um visual muito elegante que se completava com o véu, cujo bordado representava os países da Commonwealth.

O véu tinha cinco metros de comprimento e era feito de tule, enfeitado com flores bordadas à mão em fios de seda e organza. A estilista, que já deixou a Givenchy, também revelou que o "algo azul" de Meghan - uma tradição que consiste em a noiva usar algo azul no dia do casamento - era um pedaço de tecido em xadrez azul costurado na bainha do vestido.

Meghan Markle © Getty Images