A polémica entre Olavo Bilac e André Ventura do partido político Chega continua a dar que falar. Em causa está o facto de músico ter atuado num jantar do Chega e no fim se ter deixado fotografar ao lado do líder do partido, André Ventura.

O vocalista de Santos & Pecadores reagiu ao tema com um esclarecimento onde nega ser apoiante do Chega, assume ter errado ao aceitar a proposta de trabalho e pede desculpa aos seus fãs.

Nas redes sociais, foi agora a vez de Carlos Costa comentar o tema.

"Se um indivíduo entrar numa divisão para matar alguém, e uma outra pessoa abrir a porta para que o assassino possa entrar… São os dois culpados ou só um? Atenção: Estou apenas a perguntar. Sem trabalho andamos todos", escreve o polémico cantor.

