Carlos Costa usou esta quarta-feira, dia 21 de abril, as suas redes sociais para se mostrar profundamente indignado com o atendimento que ele e a sua família têm vindo a receber por parte do Centro de Saúde São Vicente, na Madeira, particularmente no que respeita a temáticas de saúde relacionadas com a pandemia de Covid-19.

"Após reclamação minha fui testado lá dentro, mas no outro dia eu e o meu irmão de 15 anos fomos testados ali na porta. Sentados numa cadeira, na porta de uma garagem onde então e saem carros", começa por denunciar o cantor num vídeo onde filma o local a que se refere.

Eis a garagem a que o cantor se refere© Reprodução Instagram/ Carlos Costa

"Este tipo de coisas está a acontecer em São Vicente, no Porto Moniz e no Serviço Nacional de Saúde, é uma vergonha. Isto é uma garagem, uma lavandaria e local de esterilização, de resíduos hospitalares", reforça, referindo ao local como "uma garagem imunda".

A esta reclamação, Carlos Costa junta a alegada falta de simpatia dos profissionais de saúde.

"As pessoas do Centro de Saúde que até ao momento tiveram o infortúnio de se cruzarem comigo foram extremamente pouco simpáticas, pouco empáticas, pouco explicitas, pouco profissionais, desinformadas. Então, como é logico, irei prosseguir a uma queixa formalizada e não só num livro de reclamações", garante.

Por fim, o artista dá ainda conta de que lhe terá sido desligado o telefone "na cara" quando pediu o livro de reclamações devido ao mau atendimento que alegadamente lhe terá sido prestado.

