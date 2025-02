Como habitual nesse evento do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, a edição deste ano homenageia seis poetas lusófonos – Carlos Eurico da Costa (1928-1998), Conceição Lima, Francisca Camelo, João Luís Barreto Guimarães, João Pedro Mésseder e Rosa Oliveira – mas, devido à morte na passada terça-feira daquela que ficou conhecida como uma das “Três Marias”, voltará a evocar também a escritora e ativista feminista já homenageada no festival de 2024.

“Para além das atividades dedicadas aos seis poetas homenageados este ano, teremos igualmente momentos alusivos a importantes efemérides nacionais”, declarou o presidente da Câmara Municipal, Jorge Vultos Sequeira. “É o caso do 25 de Abril, cujas comemorações do 50.º aniversário estão a terminar, mas que ainda iremos evocar com um espetáculo a partir de poemas de várias autoras que lutaram contra a censura do Estado Novo – entre elas Maria Teresa Horta, referência das letras portuguesas falecida a semana passada”, acrescentou.

Composto por várias atividades na sua maioria de entrada livre, o evento organizado pela autarquia pretende alargar a novos públicos o género literário que lhe dá nome, o que implica atuações em “palcos inesperados” como restaurantes e pastelarias, o centro de saúde local, farmácias, instituições sociais, fábricas e autocarros de transportes públicos.

Algumas dessas iniciativas serão referidas no livro que, editado pelo município, cobrirá os primeiros 20 anos do certame. “Queremos registar para memória futura o percurso de divulgação poética iniciado em 2003, porque o Poesia à Mesa é um elemento essencial da política cultural do município para a promoção da leitura e, dessa forma, vem contribuindo para o acesso dos cidadãos à cultura e ao conhecimento, em prol de uma comunidade mais coesa e informada”, justificou Jorge Vultos Sequeira.

Entre as propostas do evento no domínio da arte pública, o cartaz inclui a intervenção artística em caixas de eletricidade em diversas ruas de São João da Madeira e a execução de um mural alusivo aos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, autor de “Os Lusíadas”.

O presidente da câmara adiantou que essa pintura vai cobrir a fachada de um edifício de habitação coletiva da cidade e constituirá “mais um polo de atração no roteiro de arte urbana do município”, que já integra obras como o retrato de Salgueiro Maia por Frederico Draw.

Quanto aos espetáculos propriamente ditos, o momento mais emblemático será a “Peregrinação Poética”, performance itinerante pelo centro da cidade que, na 23.ª edição do evento, contará com animação de associações locais e declamadores como o ator João Reis, sob a direção artística de Marcantonio del Carlo.

Para salas convencionais está anunciada uma performance musical em que a cantora Ana Deus, acompanhada na música eletrónica por Marta Abreu, interpretará poetisas como Natália Correia, Maria Teresa Horta e Adelaide Monteiro.

O cartaz prevê ainda um “Serão Poético” pelo cantor e compositor Tozé Brito e a radialista Inês Meneses, um concerto com o ‘diseur’ Pedro Lamares e a harpista e guitarrista Ana Isabel Dias, e uma conferência com Rita Taborda Duarte.

Entre sessões especiais para escolas e instituições sociais, apresentações de livros e recitais com debate, a edição de 2025 propõe ainda oficinas infantis por João Pedro Mésseder, um concurso de poesia e outro de eloquência e oratória.