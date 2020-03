Hayley Williams, vocalista da banda emo 'Paramore', viveu em 2017 um dos períodos mais conturbados da sua vida com o divórcio de Chad Girlbert. O fim do casamento de uma década deu azo a que comesse cada vez menos, chegando mesmo a pesar 41 quilos.

Recentemente, em entrevista ao The Guardian, a artista recordou o quanto a relação foi tóxica. "Estava numa relação prejudicial, mas pensava: 'Desta vez consigo fazer as coisas funcionar'".

Hayley confessou ainda que ponderou deixar a música para se dedicar a construir família ao lado do homem que considerava o amor da sua vida. "Queria o pacote completo, constituir família, e pensei inclusive em parar de fazer música durante um tempo para fazer isso. Desistir aquilo que é mais precioso para mim? Estão a brincar comigo?", constata agora.

A artista referiu ainda que está de costas voltadas com o ex-companheiro. "Provavelmente ele vê-me como uma vilã. Contar a minha versão da história com outra pessoa não me parece justo, mas o engraçado é que eu não acho que deva ser justo. Principalmente depois de toda a m**** que passei", rematou.

