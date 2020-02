Ben Affleck arrepende-se do divórcio de Jennifer Garner. O ator, de 47 anos, separou-se da mãe dos filhos em junho de 2015, processo que terminou em outubro de 2018.

Agora, Ben confessa que a separação da também atriz - com quem tem três filhos em comum, Violet, de 14 anos, e Seraphina, de 11 e Samuel, de sete - chegou num momento menos bom da sua vida e lamenta o fim da união.

"O maior arrependimento da minha vida foi este divórcio", admitiu o ator, que na altura do divórcio atravessava uma longa batalha contra o excesso de consumo de álcool. Ben explica que embora tivesse controlo sob o vício durante o casamento, o mesmo não aconteceu quando a união começou a "desmoronar-se".

"Bebi de uma maneira relativamente normal durante algum tempo. O que aconteceu foi que comecei a beber cada vez mais quando o meu casamento estava a desmoronar-se. Isto entre 2015, 2016. Claro que os meus problemas com a bebida criaram mais problemas conjugais", partilhou.

Em entrevista ao The New York Times, Ben reconheceu os seus erros, mas também destacou que não é "saudável" para si ficar "obcecado com os seus fracassos, as recaídas, e culpar-se". "Cometi erros. Fiz coisas das quais me arrependo. Mas precisamos de nos recompor, aprender com isso, tentar seguir em frente", disse.

Recorde-se que o ator esteve em processo de reabilitação em 2018 para combater o vício do álcool.

