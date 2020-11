Erika Jayne pediu o divórcio a Tom Girardi, informa o Page Six. A cantora e atriz, de 49 anos, já encontrou com os documentos necessários para oficializar a separação do advogado, de 81.

Os papéis foram apresentados ao tribunal de Los Angeles esta terça-feira. O casal deu o nó há 21 anos.

Em conversa com o E!, a estrela de 'The Real Housewives of Beverly Hills' confirmou a separação. "Este é um passo dado de ânimo leve. Tenho muito amor e respeito pelo Tom, pelos anos que passamos juntos e pela vida que construímos", acrescentou.

"É meu desejo absoluto prosseguir com este processo com respeito e com a privacidade que eu e o Tom merecemos", concluiu, pedindo assim que seja respeitada a privacidade de ambos neste momento.

